Leipzig - RB Leipzig intensiviert die Gespräche mit Trainer Ole Werner. Eine Einigung gibt es nach dpa-Informationen aber noch nicht. Der frühere Trainer von Werder Bremen soll den in der vergangenen Saison in schwere sportliche Turbulenzen geratenen Fußball-Bundesligisten zurück zu alter Stärke führen. Der Trainingsauftakt ist am 14. Juli am Cottaweg geplant.