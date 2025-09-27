Fußball-Bundesliga: Gelingt die Wende? FC Augsburg in Heidenheim unter Druck

Heidenheim/Augsburg (dpa/lby) - Nach zuletzt drei Bundesliga-Niederlagen nacheinander steht der FC Augsburg beim Gastspiel in Heidenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) unter Druck. Die Fußballer von Coach Sandro Wagner wollen nach der 1:4-Klatsche daheim gegen Mainz eine Reaktion zeigen. Mit einem Erfolg könnte der FCA im Tabellenkeller die noch punktlosen Heidenheimer distanzieren und zumindest ein wenig aufatmen.