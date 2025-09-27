 
Fußball-Bundesliga Gelingt die Wende? FC Augsburg in Heidenheim unter Druck

Augsburg steht nach drei Niederlagen unter Druck. In der Bundesliga wollen die Fuggerstädter von Coach Wagner bei Tabellenschlusslicht Heidenheim wieder jubeln.

 
Dürfte im wichtigen Spiel in Heidenheim neu ins Team rutschen: Augsburg-Verteidiger Keven Schlotterbeck. (Archivfoto) Foto: Harry Langer/dpa

Heidenheim/Augsburg (dpa/lby) - Nach zuletzt drei Bundesliga-Niederlagen nacheinander steht der FC Augsburg beim Gastspiel in Heidenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) unter Druck. Die Fußballer von Coach Sandro Wagner wollen nach der 1:4-Klatsche daheim gegen Mainz eine Reaktion zeigen. Mit einem Erfolg könnte der FCA im Tabellenkeller die noch punktlosen Heidenheimer distanzieren und zumindest ein wenig aufatmen.

Für Wagner geht es darum, seine erste kleine Krise als Bundesliga-Trainer zu bewältigen. Er gibt sich vom grundsätzlichen Plan der Fuggerstädter überzeugt. Allerdings muss er vorerst auf Kapitän und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw verzichten, der einen Innenbandriss im Knie erlitt. Keven Schlotterbeck dürfte wegen des Ausfalls in der Verteidigung zurück in die Startelf rücken.