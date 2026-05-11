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  8. Gegen Bayern wird Paulick lächeln

Fußball-Bundesliga Gegen Bayern wird Paulick lächeln

Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga und eine Suhlerin mittendrin: Torhüterin Lea Paulick unterliegt am vorletzten Spieltag in Köln. Nun kommt Meister Bayern München.

Fußball-Bundesliga: Gegen Bayern wird Paulick lächeln
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Muss in Köln in der Nachspielzeit das 1:2 hinnehmen: Hamburgs Torhüterin Lea Paulick aus Suhl. Foto: Imago/Steinsiek.ch

Auch wenn der 1. FC Köln das Duell gegen Lea Paulicks HSV in der siebten Minute der Nachspielzeit noch mit 2:1 für sich entschied: Den Klassenerhalt haben die Hamburgerinnen um ihre Torhüterin aus Suhl einen Spieltag vor Saisonende in der Fußball-Bundesliga so gut wie sicher. Nur durch ein Tore-Wunder könnte Essen am kommenden Sonntag (17. Mai) noch mit dem HSV die Plätze tauschen und die Hanseatinnen nach einem Jahr im Oberhaus zurück in die 2. Liga schicken.

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13.02.2026 08:23 Lea Paulick in Hamburg „Ich habe mich in diese Stadt verliebt“

Lea Paulick avanciert nach ihrem Wechsel sofort zur Stammtorhüterin – und prompt kann der HSV wieder gewinnen. Die Suhlerin scheint das sportliche Glück wieder gefunden zu haben.

So dürfte Lea Paulick den letzten Spieltag gegen Meister Bayern München im Volksparkstadion durchaus genießen können, selbst wenn das Schmankerl zum Finale verloren geht.

Für die 26-jährige Suhlerin ist es die erste Saison beim HSV. Im Winter war sie von Eintracht Frankfurt an die Elbe gewechselt. Seitdem ist Paulick die Nummer eins im Hamburger Kasten. Seit Mitte April trainiert die Suhlerin und ihre Mannschaft unter Rodolfo Cardoso. Der einstige Bundesliga-Profi löste das bisherige HSV-Trainerteam ab.