Fußball-Bundesliga: Gegen Bayern wird Paulick lächeln

Auch wenn der 1. FC Köln das Duell gegen Lea Paulicks HSV in der siebten Minute der Nachspielzeit noch mit 2:1 für sich entschied: Den Klassenerhalt haben die Hamburgerinnen um ihre Torhüterin aus Suhl einen Spieltag vor Saisonende in der Fußball-Bundesliga so gut wie sicher. Nur durch ein Tore-Wunder könnte Essen am kommenden Sonntag (17. Mai) noch mit dem HSV die Plätze tauschen und die Hanseatinnen nach einem Jahr im Oberhaus zurück in die 2. Liga schicken.