Am Auftritt seiner Mannschaft in Heidenheim dürfte Kompany wenig zu kritisieren haben. Eine "komplette Leistung" habe sie gezeigt, befand der 39-Jährige. In puncto Chancenverwertung präsentierten sich die Bayern zumindest in der Anfangsphase eiskalt. Harry Kane, der endlich seinen ersten großen Titel holen will, und Konrad Laimer stellten schon in den ersten 20 Minuten auf 2:0.