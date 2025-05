Augsburg - Abgekämpft ließen sich die Kieler um Doppelpacker Alexander Bernhardsson von den mitgereisten Fans für den zweiten Sieg in Serie feiern, selbst der verletzte Torschütze Shuto Machino humpelte dafür an Krücken zurück auf den Rasen. Die Aufsteiger legten eine Woche nach dem turbulenten 4:3-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach ein abgezocktes 3:1 (2:0) beim FC Augsburg nach und stürmen im Saisonendspurt mit einer beeindruckenden Moral und Effektivität weiter in Richtung Relegation.