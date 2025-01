Fußball-Bundesliga: Fünf Fakten zum Spiel von Union Berlin gegen RB Leipzig

Torlosigkeit

In den letzten drei Vergleichen konnte Union gegen Leipzig keine Treffer erzielen. Im Hinspiel am 14. September reichte es immerhin zu einem 0:0-Unentschieden. In der Vorsaison gingen für die Hauptstädter die Auftritte in Leipzig (0:2) und zu Hause (0:3) verloren. Eine höhere Heim-Niederlage musste Union gegen Leipzig nur im allerersten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte am 18. August 2019 (0:4) hinnehmen.