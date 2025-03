Fußball-Bundesliga: Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig in Freiburg

RB Leipzig in Freiburg gefordert

Die Bilanz zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg spricht klar für die Sachsen. Doch mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen sind die Freiburger aktuell an den kriselnden Sachsen, die nur einen Sieg aus sieben Ligaspielen holten, in der Tabelle vorbeigezogen. Im Kampf um die Champions League muss daher ein Sieg her für die sechstplatzierten Leipziger. In 17 Bundesliga-Duellen ging RB bei drei Remis elfmal als Sieger vom Platz, so auch beim 3:1 im Hinspiel. Auch die letzten beiden Duelle beim Sportclub gewannen die RB-Profis.