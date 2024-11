Fußball-Bundesliga: Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg

Wolfsburg kommt mit neuem Selbstbewusstsein

Wolfsburg hat die vergangenen fünf Pflichtspielen nicht verloren und dabei nur zwei Gegentore kassiert – in den fünf Pflichtspielen davor waren es noch 13 Gegentreffer. Zudem sind die Niedersachsen auf Gegners Platz besonders erfolgreich. In fünf Auswärtsspielen gab es doppelt so viele Punkte als in den sechs Heimspielen (10:5).