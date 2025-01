Fußball-Bundesliga: Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig gegen Bremen

Werder hat einen Lauf

Das Team von Trainer Ole Werner hatte zuletzt einen Lauf: in den letzten sieben Pflichtspielen gab es nur eine Niederlage - beim 0:1 in Frankfurt. Anders die Leipziger, die im November sieglos waren und erst mit dem 3:0 im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt den Turnaround schafften. Danach gelang noch ein 2:0-Sieg in Kiel und ein 2:1-Liga-Erfolg gegen die Eintracht, ehe es beim 1:5 in München erneut einen schweren Dämpfer gab.