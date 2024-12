Fußball-Bundesliga: Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig bei Holstein Kiel

Leipziger Abwehrprobleme

In den beiden vergangenen Bundesliga-Partien in Hoffenheim und gegen Wolfsburg zerfiel die bis dahin so sattelfeste Leipziger Abwehr. Gab es an den ersten zehn Spieltagen lediglich fünf Gegentore, musste Torhüter Peter Gulacsi dann gleich neunmal hinter sich greifen. Das zu Null gegen Frankfurt im Pokal sollte den Abwehrspielern von RB neues Selbstvertrauen verleihen.