Fußball-Bundesliga Freiburgs Matanovic trifft doppelt gegen Ex-Club St. Pauli

Hamburg - Ausgerechnet Igor Matanovic hat die Abstiegssorgen seines ehemaligen Clubs FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga vergrößert. Der 22-Jährige traf beim 2:1 (0:1)-Auswärtssieg seines SC Freiburg doppelt. Der gebürtige Hamburger war in der 65. und der 79. Minute erfolgreich und machte die Wende in der Partie perfekt. Noch zur Pause hatten die Gastgeber vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion nach einer starken ersten Halbzeit dank des Treffers von Danel Sinani (24.) geführt.