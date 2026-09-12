Fußball-Bundesliga Freiburg und BVB bauen Siegesserie aus - Krise in Gladbach

Berlin - Europa-League-Finalist SC Freiburg und Vizemeister Borussia Dortmund haben ihre Siegesserie fortgesetzt und sich in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festgesetzt. Freiburg kam am dritten Spieltag gegen den kriselnden Traditionsclub Borussia Mönchengladbach zu einem souveränen 5:0 (2:0) und ist damit Erster. Mit einer um drei Treffern schlechteren Tordifferenz folgt der BVB, der Aufsteiger SC Paderborn 3:0 (1:0) besiegte. Beide Clubs haben in dieser Saison bislang all ihre Spiele in der Liga, im Pokal und im Europacup gewonnen.