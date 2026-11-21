Spiesen-Elversberg - Der SC Freiburg mischt mächtig im Titelkampf der Fußball-Bundesliga mit. Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster setzte sich am zehnten Spieltag mit 1:0 (0:0) beim heimstarken Neuling SV Elversberg durch und liegt nun punktgleich mit dem FC Bayern weiter auf dem dritten Tabellenplatz - nur zwei Zähler hinter dem neuen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Vor 9.307 Zuschauern an der ausverkauften Kaiserlinde erzielte Igor Matanovic das Tor des Tages mit seinem fünften Saisontreffer (68. Minute).