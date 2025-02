Fußball-Bundesliga Frankfurter Lehre in München: Zwischen "Mut und Naivität"

Trapp: Eingeschlagenen Weg weitergehen

Auch Sportvorstand Markus Krösche sprach von "Lehrgeld". Kapitän Kevin Trapp bezeichnete die Bayern derweil als "Nonplusultra" in der Bundesliga. Man habe in der Partie den "Unterschied zu einem Spitzenteam" noch gesehen. Trotzdem hoffe er, dass man "den Weg, den wir eingeschlagen haben, bis zum Saisonende weitergehen können". Also in die Königsklasse.