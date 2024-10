Bochum - Der auf dem Papier so übermächtige Gegner soll für den tief in der Krise steckenden VfL Bochum auch eine Chance sein. "Jeder wird sich freimachen können von dem Drumherum und sich einfach nur auf das Spiel freuen", sagt Interimstrainer Markus Feldhoff vor der Partie gegen den großen FC Bayern. Bereits nach seinem ersten Training in neuer Funktion hatte er kundgetan: "Ich würde sagen, das ist das einfachste Spiel des Jahres."