Leipzig - Trotz der hohen Feinstaubbelastung und einer Warnung des Umweltbundesamtes verzichtet RB Leipzig auf eine Anpassung im Training. "Wir gehen trotzdem raus und trainieren normal. Wir machen keine Abstriche", sagte Trainer Marco Rose. "Das Thema ist eher ein größeres, um sich für die Zukunft besser aufzustellen." Leipzig tritt in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg an.