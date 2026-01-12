Mönchengladbach - Der Frust saß tief bei Keven Schlotterbeck. Der Fehlstart ins neue Fußballjahr könnte Konsequenzen haben. "Wenn man einen Schritt zu wenig macht, reicht das einfach nicht. Ich hoffe, dass jeder weiß, um was es geht. Wer das nicht begreift, sollte zu Hause bleiben und seine Sachen packen", sagte der Kapitän des FC Augsburg nach dem dürftigen Auftritt beim 0:4 (0:3) bei Borussia Mönchengladbach. "Wir müssen die Schärfe nochmal nachjustieren, sonst wird es eine zähe Saison", sagte Schlotterbeck.