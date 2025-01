Augsburg (dpa/lby) - Kapitän Jeffrey Gouweleeuw vom FC Augsburg ist an der Hand operiert worden und könnte schon am Wochenende wieder mitmischen. Der Fußball-Bundesligist schließt laut Mitteilung einen Einsatz des 33 Jahre alten Niederländers gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht aus. Ob er wieder auf dem Platz stehen kann, bleib laut Mitteilung aber abzuwarten.