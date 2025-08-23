Fußball-Bundesliga: FCA-Coach Wagner gibt in Freiburg Trainerdebüt in Bundesliga

Freiburg/Augsburg (dpa/lby) - Mit einem Gastspiel seines FC Augsburg beim SC Freiburg gibt Sandro Wagner am Samstag sein Trainerdebüt in der Fußball-Bundesliga. In dem komplizierten Duell bei dem Europa-League-Team will der 37-Jährige ab 15.30 Uhr (Sky) zeigen, dass die Schwaben bereit sind für den Kampf um die Plätze in der oberen Tabellenhälfte. Am vorigen Wochenende hatte der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten Hallescher FC mit 2:0 gewonnen; Wagner zeigte sich zufrieden von dem Auftritt.