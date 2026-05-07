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Fußball-Bundesliga FCA-Coach bekräftigt: Zukunftsentscheidung "nach der Saison"

Manuel Baum hat Augsburg stabilisiert und in der Tabelle nach oben geführt. Bleibt er deshalb Coach über die Saison hinaus? Das sagt der Trainer.

Fußball-Bundesliga: FCA-Coach bekräftigt: Zukunftsentscheidung nach der Saison
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Bleibt er Chefcoach oder nicht? Augsburgs Manuel Baum. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Manuel Baum verrät weiterhin nicht, ob er als Trainer des FC Augsburg nach der Saison weitermachen möchte. Vor dem letzten Heimspiel des Fußball-Bundesligisten gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) antwortete der Coach auf eine entsprechende Frage: "Was soll ich darauf sagen?" Er überlege sich ständig neue Kommentare zum Thema. "Aber irgendwie fällt mir nichts ein. Das Ergebnis der Antworten ist immer das gleiche: Nach der Saison sprechen wir einfach darüber. Dann schauen wir weiter."

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Baum hatte den FCA im Herbst von Sandro Wagner übernommen und ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle geführt. Vor den finalen beiden Spielen gegen Gladbach und dann am 34. Spieltag bei Union Berlin haben die Schwaben sogar die Chance, die internationalen Plätze zu erreichen. Solche Gedankenspiele aber seien für seine Zukunftsentscheidung nicht relevant, beteuerte er.

Letzter Heimsieg Ende Februar

Grundsätzlich fühle er sich aktuell sehr wohl. "Ich komme meinem Auftrag gerade total gerne nach, es macht auf jeden Fall Spaß. Mein Auftrag ist in dieser Funktion als Cheftrainer, die Mannschaft bestmöglich einzustellen für diese beiden Spielen. Danach quatschen wir", kündigte der 46-Jährige an.

Gegen Mönchengladbach bangt der Coach um sechs Spieler, die unter der Woche erkrankt oder angeschlagen seien. Namen verriet er nicht. Unabhängig davon wünscht sich der Trainer einen tollen Jahresabschluss im eigenen Stadion - wo der bis dato letzte Sieg mehr als zwei Monate her ist.

Baums Prognose: "Cooles Spiel"

"Der Traum, den wir alle haben, ist, nach dem Spiel vor den eigenen Fans und Zuschauern zu stehen und einen Heimsieg zu feiern", sagte Baum und prognostizierte: "Das wird ein cooles Spiel werden."

Davor wird der FCA noch ein paar Leute offiziell verabschieden. Darunter sind Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj, der nach Wolfsburg wechselt und auch der langjährige Geschäftsführer Stefan Reuter, dessen Beraterzeit endet. 