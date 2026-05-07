Augsburg (dpa/lby) - Manuel Baum verrät weiterhin nicht, ob er als Trainer des FC Augsburg nach der Saison weitermachen möchte. Vor dem letzten Heimspiel des Fußball-Bundesligisten gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) antwortete der Coach auf eine entsprechende Frage: "Was soll ich darauf sagen?" Er überlege sich ständig neue Kommentare zum Thema. "Aber irgendwie fällt mir nichts ein. Das Ergebnis der Antworten ist immer das gleiche: Nach der Saison sprechen wir einfach darüber. Dann schauen wir weiter."