Credo aus dem Kampfsport - aber was ist mit Olise?

Solch einen Coup soll es am Wochenende wieder geben in der ausverkauften WWK Arena. Dafür redet Baum seine Schützlinge schon seit Tagen stark. "Mit dem Glauben geht alles los. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, dann wird es nie im Leben passieren." Jeder in seinem Team müsse voller Überzeugung sein. Er habe sich ein Zitat aus dem Kampfsport ausgeliehen, schilderte der Coach: "Wenn man nur auf die Schlagkraft des Gegners schaut, dann hat man schon verloren. Man muss auf seine eigenen Hände schauen."