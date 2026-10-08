Augsburg (dpa/lby) - Immerhin um eine Sache muss sich Manuel Baum vor dem höchst komplizierten Spiel seines FC Augsburg gegen den FC Bayern nicht kümmern: Zu wem eigentlich sein Sohn Lionel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hält. Der Bub spielt im Nachwuchs der Münchner, sein Papa ist Coach des FCA. "Er hat gesagt, er hält zu dem, der gewinnt", verriet Baum Senior grinsend. Solche innerfamiliären Fanfragen seien damit kein Thema im Hause Baum. "Er geht seinen Weg und ich fokussiere mich auf Augsburg", erklärte der Trainer.