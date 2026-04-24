Fußball-Bundesliga FC Bayern zwischen PSG-Schatten und Neuers Zukunftsfragen

München - Vincent Kompany bemühte sich, das sportlich weitgehend irrelevante Spiel seines FC Bayern in Mainz zumindest etwas schönzureden. Allerdings konnte selbst der Coach nicht leugnen, dass das Match beim FSV schon vor Anpfiff vom folgenden Champions-League-Kracher bei Paris Saint-Germain in den Schatten gestellt wird. Dass deshalb wohl viele Stars in Mainz geschont werden, ist auch klar. Und als ob der fußballerische Wert der Partie in Rheinhessen nicht schon überschaubar genug gewesen wäre, drängte eine Nachricht um Manuel Neuer diese dann noch weiter in den Hintergrund.