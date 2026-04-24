Fußball-Bundesliga FC Bayern zwischen PSG-Schatten und Neuers Zukunftsfragen

Sportdirektor dementiert Neuer-News: "Höre ich zum ersten Mal"

"Das höre ich jetzt zum ersten Mal", dementierte Münchens Sportdirektor Christoph Freund in der Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel in Mainz. "Oft wissen die Medien mehr als wir anscheinend. Die Gespräche hat es noch nicht gegeben, darum bin ich ein bisschen verwundert. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir sind Mitte, Ende April und wir haben immer dasselbe gesagt: Dass wir mit Manu im Austausch sind." Neuer habe "seine Timeline", ergänzte Freund. "Aber wie gesagt: Es hat das Gespräch noch nicht gegeben mit Manu."