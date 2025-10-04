Fußball-Bundesliga FC Bayern und Wolfsburg feiern deutliche Siege vor Topspiel

München/Essen - Mit deutlichen Siegen haben sowohl die Bayern-Fußballerinnen als auch der VfL Wolfsburg vor dem direkten Top-Duell am kommenden Samstag ihre starke Form unterstrichen. Die Münchnerinnen siegten 4:0 (2:0) gegen Werder Bremen, Wolfsburg übernahm dank eines 8:0 (2:0) bei Schlusslicht SGS Essen die Tabellenführung. Nach fünf Spieltagen in der Bundesliga haben beide Teams 13 Punkte gesammelt und dieselbe Tordifferenz (+13). Aufgrund der mehr erzielten Saison-Tore geht der VfL aber als Erster ins Heimspiel gegen den Doublesieger.