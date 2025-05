Sanés Vertrag läuft aus

Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen äußerte sich in der Personalie Sané zurückhaltend. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Freund seien in den Gesprächen mit Zahavi in erster Linie gefragt. "Er ist nicht immer einfach in den Verhandlungen, aber so ist es halt", sagte Dreesen über den israelischen Spielervermittler.