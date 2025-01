"Auf der Generation um Spieler wie Rudolf Grosser ist der FC Bayern unserer Zeit aufgebaut. Der Aufstieg war die Basis für alles, und da sich die ersten Erfolge so rasant einstellten, etablierte sich der Club schnell auf höchstem Niveau", erklärte Vereinspräsident Herbert Hainer. "Unser Verein wird das Andenken an Persönlichkeiten wie Rudolf Grosser immer in Ehren halten. Wir sind in Trauer an der Seite seiner Angehörigen."