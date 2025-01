Fußball-Bundesliga FC Bayern startet ohne kranken Musiala ins Jahr

München - Der FC Bayern München muss zum Start in das Jahr auf den kranken Offensivstar Jamal Musiala verzichten. Der 21-Jährige muss laut Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters wegen eines grippalen Infekts "vorerst noch pausieren". Musiala fehlt deshalb am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Musiala war wie Kapitän Manuel Neuer nach einem Rippenbruch auch am Montag beim 6:0 im Testspiel auswärts gegen Red Bull Salzburg nicht mit dabei gewesen.