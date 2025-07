München - Der FC Bayern will Mittelfeld-Talent Paul Wanner in diesem Sommer nach derzeitigem Stand offenbar nicht noch mal abgeben. "Paul steht mit auf der Liste für die neue Saison", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei einem Event im Münchner Clubmuseum in der Allianz Arena. In der vergangenen Spielzeit hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister den 19-Jährigen an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen.