 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. FC Bayern peilt bei Union Berlin Startrekord an

Fußball-Bundesliga FC Bayern peilt bei Union Berlin Startrekord an

Vor zehn Jahren stellten die Bayern unter Pep Guardiola mit zehn Siegen einen Saison-Startrekord auf. Mit einem Erfolg in Berlin können die Kompany-Bayern diesen einstellen.

Fußball-Bundesliga: FC Bayern peilt bei Union Berlin Startrekord an
1
Vincent Kompany ballt die Fäuste: Gibt es in Berlin den zehnten Sieg? Foto: Federico Gambarini/dpa

München (dpa/lby) - Vier Tage nach dem großen Champions-League-Sieg bei Paris Saint-Germain muss der FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin antreten. Das Ziel ist der nächste Sieg. Dann würde der deutsche Fußball-Rekordmeister mit Trainer Vincent Kompany den eigenen, zehn Jahre alten Startrekord einstellen. Unter Pep Guardiola wurden in der Saison 2015/16 die ersten zehn Saisonspiele gewonnen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die Bayern stehen aktuell bei neun. Sie haben in dieser Spielzeit alle 16 Pflichtspiele gewonnen. Kompany erwartet einen harten Kampf bei den heimstarken Berlinern. Nach dem Highlight-Spiel in Paris sei es wichtig, gerade auch mental die Umstellung in den Liga-Alltag zu vollziehen. "Man muss den Knopf total umdrehen", sagte der Bayern-Coach vor der letzten Partie des Tabellenführers vor der letzten Länderspielpause des Jahres.