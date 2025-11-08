München (dpa/lby) - Vier Tage nach dem großen Champions-League-Sieg bei Paris Saint-Germain muss der FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin antreten. Das Ziel ist der nächste Sieg. Dann würde der deutsche Fußball-Rekordmeister mit Trainer Vincent Kompany den eigenen, zehn Jahre alten Startrekord einstellen. Unter Pep Guardiola wurden in der Saison 2015/16 die ersten zehn Saisonspiele gewonnen.
Fußball-Bundesliga FC Bayern peilt bei Union Berlin Startrekord an
dpa 08.11.2025 - 03:30 Uhr