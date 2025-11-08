Fußball-Bundesliga: FC Bayern peilt bei Union Berlin Startrekord an

Die Bayern stehen aktuell bei neun. Sie haben in dieser Spielzeit alle 16 Pflichtspiele gewonnen. Kompany erwartet einen harten Kampf bei den heimstarken Berlinern. Nach dem Highlight-Spiel in Paris sei es wichtig, gerade auch mental die Umstellung in den Liga-Alltag zu vollziehen. "Man muss den Knopf total umdrehen", sagte der Bayern-Coach vor der letzten Partie des Tabellenführers vor der letzten Länderspielpause des Jahres.