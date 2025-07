Fußball-Bundesliga: FC Bayern nimmt nach Urlaub wieder Training auf

München - Die Stars des FC Bayern München starten nach drei Wochen Urlaub im Anschluss an die Club-WM am Dienstag wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison. Für die Profis des deutschen Fußball-Meisters stehen erst einmal die obligatorischen Untersuchungen an. Trainer Vincent Kompany hat mit seinem Team in den kommenden Tagen nicht viel Zeit zur Einstimmung auf das erste Spiel. Am Samstag empfangen die Münchner Olympique Lyon zum ersten Test.