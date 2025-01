München - Der FC Bayern München ist nicht einverstanden mit der Kritik des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder an Fußball-Nationalspieler Leroy Sané. "Jeder kann seine Meinung sagen. Aber entscheidend ist, was wir über die Jungs denken, die wir tagtäglich mit den Jungs arbeiten. Da sind wir absolut nicht d'accord", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag.