Fußball-Bundesliga FC Bayern nach TV-Deal: "Zugpferd" muss belohnt werden

Forderung an die FIFA

Dreesen sprach auch über der sportlichen Ziele nach einer Saison ohne Titel. Er erinnerte vor den Mitgliedern im BMW Park an das verlorenen Finale dahoam 2012 und dass sich der Mannschaft in dieser Saison am 31. Mai in der Allianz Arena wieder diese Chance bietet, auch wenn es noch ein weiter Weg sei. "Unsere Spieler wissen das auch", sagte Dreesen. "Wir waren mit der letzten Saison nicht zufrieden. Wir haben die Ansprüche, die wir als Club an uns haben, und die Ihr an uns habt, nicht erfüllt", sagte der Vorstandschef den Mitgliedern.