München - Der FC Bayern muss zum Start in zwei wegweisende Fußball-Wochen im Bundesliga-Titelkampf beim Nachbarn FC Augsburg vorlegen. In dem Topspiel am Freitag (20.30 Uhr) trifft der Tabellenführer auf das drittbeste Team der Rückrunde. Die abwehrstarken Augsburger sind seit elf Punktspielen ungeschlagen.