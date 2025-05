Der in Bad Aibling in Bayern geborene deutsche Juniorennationalspieler war im vergangenen Sommer von der SpVgg Unterhaching zum FC Bayern gewechselt und wurde für eine Saison an den SSV Ulm verliehen, um beim Zweitliga-Aufsteiger Spielpraxis zu sammeln. Er absolvierte 33 Pflichtspiele, 24 davon von Beginn an, und erzielte dabei drei Tore. Acht Tore bereitete er vor. Für die U20-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes DFB lief er bisher sechsmal auf.