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  4. FC Bayern kann vorzeitig deutscher Meister werden

Fußball-Bundesliga FC Bayern kann vorzeitig deutscher Meister werden

Der FC Bayern steht dicht vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Nach einem Patzer von Borussia Dortmund reicht im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ein Punkt.

Fußball-Bundesliga: FC Bayern kann vorzeitig deutscher Meister werden
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Vincent Kompany will auch bei einer Meisterentscheidung am Sonntagabend nur verhalten feiern. Foto: Tom Weller/dpa

München - Der FC Bayern kann den vorzeitigen Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft perfekt machen. Dem Rekordchampion aus München reicht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bereits ein Remis, um bis zum Saisonende nicht mehr von der Spitze verdrängt zu werden. Nach einem Patzer von Borussia Dortmund bei der TSG 1899 Hoffenheim (1:2) ist am 30. Spieltag nicht mal mehr ein Sieg der Bayern nötig. Ohnehin bestehen grundsätzlich schon seit Wochen keine Zweifel mehr am Titelgewinn.

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Außerdem empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) der SC Freiburg den 1. FC Heidenheim. Zum Abschluss des Spieltages treffen Borussia Mönchengladbach und der 1. FSV Mainz 05 aufeinander.