Fußball-Bundesliga: FC Bayern kann vorzeitig deutscher Meister werden

München - Der FC Bayern kann den vorzeitigen Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft perfekt machen. Dem Rekordchampion aus München reicht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bereits ein Remis, um bis zum Saisonende nicht mehr von der Spitze verdrängt zu werden. Nach einem Patzer von Borussia Dortmund bei der TSG 1899 Hoffenheim (1:2) ist am 30. Spieltag nicht mal mehr ein Sieg der Bayern nötig. Ohnehin bestehen grundsätzlich schon seit Wochen keine Zweifel mehr am Titelgewinn.