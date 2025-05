FC Augsburg will Revanche gegen Kiel

Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der FC Augsburg in seinem vorletzten Heimspiel der Saison das stark abstiegsbedrohte Team von Holstein Kiel. Das Hinspiel verloren die Augsburger in Kiel hoch mit 1:5. Dafür wolle man sich nun revanchieren, kündigte FCA-Coach Jess Thorup an.