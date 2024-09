Vor dem Start in die Champions League mit dem Heimspiel gegen Dinamo Zagreb am kommenden Dienstag kehrt Leroy Sané in den Kader des Rekordmeisters zurück. Der Nationalspieler hat sein Aufbautraining nach der Leisten-Operation im Anschluss an die Europameisterschaft im Sommer abgeschlossen und zuletzt auch wieder mit dem Team trainiert. "Er ist dabei", kündigte Kompany an. Ob Sané auch gleich wieder zum Einsatz kommt, ließ der Trainer vorab offen.