Fußball-Bundesliga: FC Bayern feiert am 17. Mai auf Münchner Marienplatz

München - Der FC Bayern feiert seine 35. Meisterschaft auf dem Münchner Rathaus-Balkon am 17. Mai (13.30 Uhr). Wie die Stadt mitteilte, hat der neu gewählte grüne Oberbürgermeister Dominik Krause den deutschen Fußball-Rekordmeister traditionell zum Feiern mit den Fans auf dem Marienplatz eingeladen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany beschließt tags zuvor mit einem Heimspiel in der Allianz Arena gegen den 1. FC Köln ihre Bundesligasaison.