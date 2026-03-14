Fußball-Bundesliga FC Bayern erkämpft mit neun Mann Remis in Leverkusen

Für Terrier ging es nach dem Wechsel nicht weiter. Der Franzose wurde durch Ibrahim Maza ersetzt. In Überzahl kam Bayer nun zu etlichen Chancen. Die besten vergaben innerhalb von 60 Sekunden Tillmann und Patrik Schick, die den Ball allein vor Ulreich nicht im Tor unterbringen konnten.

Das rächte sich später. Zwar hatten die Hausherren zunächst Glück, dass ein Treffer von Kane wegen eines vorhergehenden Handspiels des 32-Jährigen nach Ansicht der Videobilder zurückgenommen wurde. Beim Ausgleich von Luis Diaz gab es dann aber nichts zu beanstanden. Vorausgegangen war ein schlimmer Fehlpass von Leverkusens Abwehrchef Robert Andrich.