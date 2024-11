Fußball-Bundesliga: FC Bayern empfängt Union Berlin - Augsburg in Wolfsburg

München (dpa/lby) - Der FC Bayern will seine Ungeschlagenserie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Die Münchner Mannschaft um den in den vergangenen Spielen herausragenden Jamal Musiala empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den 1. FC Union Berlin. Man werde die Berliner auf keinen Fall unterschätzen, sagte Trainer Vincent Kompany. Es gehe wie immer um sehr viel für den Tabellenführer. Die Münchner wollen gegen die mit 15 Punkten hervorragend gestarteten Berliner ihren siebten Bundesligasieg in dieser Saison holen.