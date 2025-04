Jensen vor Wechsel in die USA

Thorup wird sich das Viertelfinal-Rückspiel der Frankfurter heute Abend (21.00 Uhr/RTL) in der Europa League gegen den englischen Traditionsclub Tottenham Hotspur ansehen. Die Hessen haben nach dem 1:1 in London eine gute Ausgangsposition, um in die nächste Runde einzuziehen. Thorup erwartet dann am Sonntag in der Bundesliga eine "Topmannschaft", die "das Momentum" auf ihrer Seite hat.