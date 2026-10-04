Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg muss vorerst auf U21-Nationalspieler Noahkai Banks verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat sich der Innenverteidiger beim 4:1 der U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation auf Malta am vergangenen Mittwoch eine Außenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Das ergaben Untersuchungen in den vergangenen Tagen. Der 19-jährige Banks hat das Quartier der U21 bereits verlassen und wird seine Reha in Augsburg absolvieren.