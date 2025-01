Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat den bislang ausgeliehenen Verteidiger Chrislain Matsima fest von der AS Monaco verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Wie der Bundesligist mitteilte, machte er von einer Kaufoption Gebrauch. Matsima erzielte beim 2:1-Erfolg über den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag sein erstes Tor in der Fußball-Bundesliga.