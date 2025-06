Unterdessen verliehen die Augsburger Stürmer Lucas Ehrlich zum Halleschen FC. Der 21-Jährige war in der vorigen Saison mit Sandhausen aus der 3. Liga abgestiegen - die Leihe wurde deshalb abgebrochen. Künftig wird Ehrlich in der Regionalliga Nordost spielen und das just bei dem Team, gegen den der FC Augsburg in der ersten Runde des DFB-Pokals ran muss.