Fußball-Bundesliga: FC Augsburg verliert Test gegen Hoffenheim mit 1:3

Die Gäste gingen durch einen Treffer von Elvis Rexhbecaj in Führung. Haris Tabakovic traf doppelt für Hoffenheim, Leih-Rückkehrer Erencan Yardimci sorgte für den Endstand in der Partie über 2x60 Minuten. Yardimci war zuletzt an Sturm Graz verliehen.