Der gebürtige Heidelberger war zur Saison 2021/22 von der TSG Hoffenheim nach Augsburg gewechselt. Klein (24) kommt vor allem in der U23 zum Einsatz. Er hütete in 22 Partien das Tor in der Regionalliga Bayern. Stammtorhüter des FCA ist Finn Dahmen, die Nummer zwei ist der Kroate Nediljko Labrovic.