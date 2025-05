Framberger bleibt im Verein

Onyeka war unter Trainer Jess Thorup absoluter Stammspieler. 32 Mal stand der Mittelfeldspieler vor dem Saisonfinale in der Bundesliga in der Startelf. Der Finne Jensen war 2018 vom FC Twente Enschede nach Augsburg gewechselt und absolvierte in sieben Spielzeiten 102 Erstligaspiele.