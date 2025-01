Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet, dass bei Matsima, der von der AS Monaco ausgeliehen ist, die Kaufoption aktiviert wird. Der Franzose koste angeblich rund fünf Millionen Euro Ablöse und soll einen Vertrag bis zum Sommer 2029 erhalten. Bei Koudossou, eine Überraschung der Augsburger in dieser Saison mit schon 14 Einsätzen in der Bundesliga, soll sich der Vertrag automatisch um ein Jahr bis Ende Juni 2026 verlängert haben.