Augsburgs Rivale ist in Form

Die Augsburger sind in der Bundesliga seit vier Spielen ungeschlagen, verpassten am Dienstag beim VfB Stuttgart (0:1) aber knapp den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. "Wir müssen jetzt nach vorne schauen", forderte der Däne Thorup, der mit einem Sieg in der Tabelle den Rückstand auf Mainz auf zwei Zähler verringern will.