Der 21-jährige Torhüter kam 2018 in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg. Lubik spielte 47-mal für die Augsburger U23 in der Regionalliga Bayern. In der vergangenen Saison war er in seinem Geburtsland Polen für den Zweitligisten GKS Tychy im Einsatz und absolvierte 34 Partien.