Augsburg (dpa/lby) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg will zum Jahresende über 30.000 Mitglieder haben. Auf dem Weg dorthin erreichte der Club die Marke von 27.000 Mitgliedern. Damit rückt das Ziel von Präsident Markus Krapf näher. Er will die Zahl von 30.660 Mitgliedern erreichen - so viele Fans, wie in die heimische WWK ARENA passen.